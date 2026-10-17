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Real Betis vs Barcelona: Confirmed lineups for the 2026-27 LaLiga match

World Soccer Talk

By World Soccer Talk

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Lamine Yamal of FC Barcelona.
© Alex Caparros/Getty ImagesLamine Yamal of FC Barcelona.
Take a look at the projected lineups for Real Betis vs Barcelona in the 2026-27 LaLiga, a clash that could change everything for both clubs this season.
Real Betis come in off a win against Osasuna (5-2). They are facing a great momentum, but the visit of the Blaugranas won’t be an easy one at all.
Barcelona come in off a win against Getafe (3-0). They have won all their games across all competitions this season, looking forward to add one more in a complicated visit to Betis.
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Real Betis confirmed lineup

Real Betis line up in a 4-2-3-1. Aitor Ruibal García is unavailable.
Real Betis confirmed starting XI (4-2-3-1): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Fran García, Dani Ceballos, Diego Llorente, Valentín Gómez, Pablo Fornals, Facundo Bernal, Cucho Hernández, Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli. Coach: Manuel Pellegrini.

Barcelona confirmed lineup

Barcelona line up in a 4-3-3. Frenkie De Jong is unavailable.
Barcelona confirmed starting XI (4-2-3-1): Joan García, Jules Koundé, Xavi Espart, Pedri, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Fermín López, Karim Adeyemi. Coach: Hansi Flick.
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