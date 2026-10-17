Real Betis vs Barcelona: Confirmed lineups for the 2026-27 LaLiga match

Take a look at the projected lineups for Real Betis
vs Barcelona in the 2026-27 LaLiga, a clash that could change everything for both clubs this season.
Real Betis come in off a win against Osasuna (5-2). They are facing a great momentum, but the visit of the Blaugranas won’t be an easy one at all.
Barcelona
come in off a win against Getafe (3-0). They have won all their games across all competitions this season, looking forward to add one more in a complicated visit to Betis.
Real Betis confirmed lineup
Real Betis line up in a 4-2-3-1. Aitor Ruibal García is unavailable.
Real Betis confirmed starting XI (4-2-3-1): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Fran García, Dani Ceballos, Diego Llorente, Valentín Gómez, Pablo Fornals, Facundo Bernal, Cucho Hernández, Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli. Coach: Manuel Pellegrini.
Barcelona confirmed lineup
Barcelona line up in a 4-3-3. Frenkie De Jong is unavailable.
Barcelona confirmed starting XI (4-2-3-1): Joan García, Jules Koundé, Xavi Espart, Pedri, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Fermín López, Karim Adeyemi. Coach: Hansi Flick.