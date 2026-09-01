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Lionel Messi leaves behind an impressive unbeaten record at River Plate’s Monumental with Argentina

Gianni Taina

By Gianni Taina

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Lionel Messi of Argentina.
© Getty ImagesLionel Messi of Argentina.

Lionel Messi closes his international career with a perfect record at one particular venue, having never lost a match with Argentina at River Plate’s Estadio Monumental.

The stat resurfaced this week as clubs and fans across Argentine football paid tribute to Messi following his retirement announcement from the national team, with River among those honoring his legacy.

Across 28 appearances at the Monumental, spanning two decades of World Cup qualifiers and friendlies, Messi finished with 22 wins and six draws, never once suffering a defeat on that ground. He also found the net 19 times in that stretch, further cementing the Monumental as one of the most fruitful stages of his international career.

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The gesture reflected the broader wave of tributes that followed Messi’s retirement letter, in which he described the decision as one that “hurt and still hurts the soul,” while thanking teammates, coaches and fans for two decades of shared history with the Albiceleste.

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Every Messi match with Argentina at the Monumental

DateResultCompetition
Oct 9, 2005Argentina 2-0 PeruWorld Cup Qualifiers
Oct 13, 2007Argentina 2-0 ChileWorld Cup Qualifiers
Nov 17, 2007Argentina 3-0 BoliviaWorld Cup Qualifiers
Jun 15, 2008Argentina 1-1 EcuadorWorld Cup Qualifiers
Sep 4, 2008Argentina 1-1 ParaguayWorld Cup Qualifiers
Oct 11, 2008Argentina 2-1 UruguayWorld Cup Qualifiers
Mar 28, 2009Argentina 4-0 VenezuelaWorld Cup Qualifiers
Jun 6, 2009Argentina 1-0 ColombiaWorld Cup Qualifiers
Oct 10, 2009Argentina 2-1 PeruWorld Cup Qualifiers
Sep 7, 2010Argentina 4-1 SpainFriendly
Jun 20, 2011Argentina 4-0 AlbaniaFriendly
Oct 7, 2011Argentina 4-1 ChileWorld Cup Qualifiers
Nov 11, 2011Argentina 1-1 BoliviaWorld Cup Qualifiers
Jun 2, 2012Argentina 4-0 EcuadorWorld Cup Qualifiers
Mar 22, 2013Argentina 3-0 VenezuelaWorld Cup Qualifiers
Jun 7, 2013Argentina 0-0 ColombiaWorld Cup Qualifiers
Jun 4, 2014Argentina 3-0 Trinidad and TobagoFriendly
Mar 24, 2017Argentina 1-0 ChileWorld Cup Qualifiers
Sep 6, 2017Argentina 1-1 VenezuelaWorld Cup Qualifiers
Sep 9, 2021Argentina 3-0 BoliviaWorld Cup Qualifiers
Oct 10, 2021Argentina 3-0 UruguayWorld Cup Qualifiers
Mar 23, 2023Argentina 2-0 PanamaFriendly
Sep 7, 2023Argentina 1-0 EcuadorWorld Cup Qualifiers
Oct 12, 2023Argentina 1-0 ParaguayWorld Cup Qualifiers
Oct 10, 2024Argentina 1-1 VenezuelaWorld Cup Qualifiers
Oct 15, 2024Argentina 6-0 BoliviaWorld Cup Qualifiers
Jun 10, 2025Argentina 1-1 ColombiaWorld Cup Qualifiers
Sep 4, 2025Argentina 3-0 VenezuelaWorld Cup Qualifiers
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Lionel Messi’s retirement leaves many possible successors for Argentina’s No. 10 shirt

see also

Lionel Messi’s retirement leaves many possible successors for Argentina’s No. 10 shirt

Messi’s trophy haul with Argentina

Messi’s international career with Argentina was defined not just by numbers, but by six major titles across youth and senior level. He won the U-20 World Cup in 2005 and Olympic gold at the 2008 Beijing Games with Argentina’s youth sides, laying the foundation for what was to come with the senior national team.

As an adult, he added four more to that tally: the 2021 Copa America, the 2022 Finalissima, the 2022 World Cup in Qatar, and the 2024 Copa America. Those six trophies, combined with his unbeaten record at the Monumental, round out a legacy that stands as the most decorated in Argentine football history.

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