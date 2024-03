One of the benefits of the 2020 COVID-19 coronavirus is that it gave us the free time to spends tens of hours collating many of the best classic soccer interviews from our archives.

Over the years, we’ve been fortunate to interview many of the most remarkable soccer players, commentators, writers, analysts and authors. In total, we’ve interviewed hundreds of the smartest minds in soccer. Every interview has a story. Like the time it took us two years to chase down an interview with Toby Charles. Or the months of planning it took to gain the trust of a legendary Southampton footballer who was living in a trailer in New Mexico.

The interviews also include movie stars (Michael Sheen), American soccer stars (Claudio Reyna, Landon Donovan, Tim Howard, Eric Wynalda and others), the first American to play in England’s top flight (John Kerr), a baseball legend who’s a massive soccer fan (Billy Beane) and many others that are not included in the list below (musicians, composers, Hollywood directors – all on the topic of soccer).

To make the interviews more manageable, we’ve divided them into different categories so you can choose which ones are most appropriate for you.

There are literally thousands of hours of quality interviews for you to listen to and read (all listed in alphabetical order based on the last name). It’s a rabbit hole well worth going down, and returning to as we’ll add more interviews from our archives as we find them.

Huzzah!

Classic Soccer Interviews

Commentators and analysts

Steve Banyard interview

Phil Bonney interview

Jon Champion interview (plus from 2009)

Toby Charles interview

Ian Crocker interview

Ian Darke interview

JP Dellacamera interview (part 1 and part 2)

Mark Donaldson interview

Peter Drury interview

Efan Ekoku interview

Danny Higginbotham interview

Shaka Hislop interview

Ian Joy interview

Kyle Martino interview

Steve McManaman interview

Guy Mowbray interview

Robbie Mustoe interview (and more)

Derek Rae interview

Stewart Robson interview

Phil Schoen interview

Tommy Smyth interview

Taylor Twellman interview

Clive Tyldesley interview

Martin Tyler interview

Arlo White interview (part 1 and part 2)

European soccer

Patrick Barclay interview (plus video interview)

Warren Barton interview (and more)

Billy Beane interview

Craig Bellamy interview

Roger Bennett interview (and more)

Craig Burley interview (and more)

Mel Charles interview

Martin Chivers interview

David Conn interview

Keith Costigan interview

Chuck Culpepper interview

Jim Daly interview

Ron Davies interview

Jermain Defoe interview

Jay DeMerit interview

John Doyle interview

Mick Dennis interview

Matt Dickinson interview

Wally Downes interview

Kevin Egan interview

Nick Geber interview

Andy Gray interview

Daryl Grove interview

Mark Halsey interview

Duncan Hamilton interview

Harry Harris interview

Ricky Hill interview

Raphael Honigstein interview

Simon Inglis interview

Vinnie Jones interview

Oliver Kay interview

Robbie Earle interview (and more)

Rebecca Lowe interview (and more and more)

Seamus Malin interview

Paul Mariner interview

Rodney Marsh interview

Bobby McMahon interview (and more and more)

Janusz Michallik interview

Luke Moore interview

Kay Murray interview

John Nicholson interview

Mikel John Obi interview

Gary O’Reilly interview (and more)

Steve Parish interview

David Peace interview

Graham Poll interview

Joe Prince-Wright interview

Barney Ronay interview

Paul Scholes interview

Michael Sheen interview

Charlie Stillitano interview (and more)

Swansea City interview

Daniel Taylor interview

John Terry interview

Nick Webster interview

Steven Wells interview

Henry Winter interview (and video interview)

Major League Soccer and US National Team

American Outlaws interview

Alejandro Bedoya interview

Liviu Bird interview

Charles Boehm interview

Rachel Bonnetta interview

Max Bretos interview

Andrea Canales interview

Jeff Carlisle interview

Paul Carr interview

Rocco Commisso interview

Jimmy Conrad interview

Paul Crowder interview

Jason Davis interview

Steve Davis interview

Landon Donovan interview

Maurice Edu interview

Richard Farley interview

Drew Farmer interview

Brad Friedel interview

Ives Galarcep interview

Paul Gardner interview

Mike Gastineau interview

Herculez Gomez interview

Omar Gonzalez interview

Marcus Hahnemann interview

John Harkes interview

Adrian Healey interview

Stu Holden interview (and more)

Tim Howard interview

Robert Jonas interview

Cobi Jones interview

John Kerr interview

Kartik Krishnaiyer interview (and more)

Alexi Lalas interview

Greg Lalas interview

Meg Linehan interview

Jonathan Lintner interview

Brian McBride interview (and more)

Dax McCarty interview

Bruce McGuire interview

Tony Meola interview (and more and more)

Shep Messing interview

Christian Miles interview

Jaime Moreno interview

Caitlin Murray interview

Jeremiah Oshan interview

Ian Plenderleith interview

Claudio Reyna interview

Duane Rollins interview

Thomas Rongen interview (and more)

Jeff Rusnak interview

Sebastian Salazar interview

Giovanni Savarese interview

Chris Schlosser interview

Brian Sciaretta interview

Rob Stone interview

Jonathan Tannenwald interview

Jamie Trecker interview

Grant Wahl interview

David Wangerin interview

Ted Westervelt interview (and more and more)

Sean Wheelock interview

Peter Wilt interview

Eric Wynalda interview

Classic soccer interviews: World soccer

Dotun Adebayo interview

Juan Arango interview

Jon Arnold interview

Guillem Balague interview

Andy Brassell interview

Jonathan Calvert interview

Andrés Cantor interview

Nico Cantor interview

Simon Chadwick interview

Andres Cordero interview

Franklin Foer interview

Raphael Gellar interview

David Goldblatt interview (and more)

Declan Hill interview (and more)

Simon Hill interview (and more)

Ray Hudson interview

Andrew Jennings interview

Jonathan Johnson interview

Mario Kempes interview

Patrick Kluivert interview

Simon Kuper interview

Andy MacVannan interview

Gabriele Marcotti interview

Tom Marshall interview

Mario Melchiot interview

Bonita Mersiades interview

David Mosse interview

Keir Radnedge interview

Jeremy St Louis interview

Stefan Szymanski interview

John Turnbull interview

Tim Vickery interview

Jonathan Wilson interview

Classic soccer interviews: Women’s soccer

Caitlin Murray interview

Former NWSL Commissioner Jeff Plush interview

Classic soccer interviews: LaLiga

Phil Ball interview

Graham Hunter interview

Sid Lowe interview

Dan Thomas interview

Classic soccer interviews: Arsenal

ArseBlogger interview

Arsenal America interview (and more)

Lee Dixon interview

Classic soccer interviews: Everton

Everton USA interview

David France interview

Ronny Goodlass interview

Matt Jones interview

Lyndon Lloyd interview

Joe Royle interview

Classic soccer interviews: Liverpool FC

Chris Bascombe interview

Simon Davis interview

David Fairclough interview

Daniel Gordon interview

Jan Molby interview

Steve Nicol interview

Oscar Öberg interview

Tom Werner interview

Ronnie Whelan interview

Roy Yates interview

Classic soccer interviews: Manchester United

Gary Bailey interview

Steve Bower interview

Andy Cole interview

Søren Frank interview

David Hall interview

David Herman interview

Jamie Jackson interview

Hayley McQueen interview

Andy Mitten interview

Adam Sweeney interview

Dwight Yorke interview

Classic soccer interviews: Tottenham Hotspur

Ossie Ardiles interview

Martin Chivers interview

Phil Cornwell interview

Ledley King interview

Alan Mullery interview

Classic soccer interviews: Soccer video games and computer games

Richard Beresh interview

Tim Blair interview

Miles Jacobson interview

Mike LaBelle interview

Kevin Toms interview

