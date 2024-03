Preseason friendlies featuring Premier League teams are one of the rituals of summer. During July and August of 2009, all 20 Premier League clubs traveled throughout England and many of them around the world to play friendly matches to get ready for the new season.

The following were the list of pre season friendlies for Premier League clubs during the summer of 2009:

Thursday, July 9

Gold Coast United v Fulham, Queensland, Australia

Friday, July 10

Perth Glory v Wolverhampton Wanderers

Bury v Everton

Saturday, July 11

Melbourne Victory v Fulham, Melbourne, Australia

Bradford City v Burnley

Sunday, July 12

Grays Athletic v West Ham United

Newcastle Town v Stoke City

Tuesday, July 14

Cambridge United v Blackburn Rovers

Wednesday, July 15

Exeter City v Tottenham Hotspur

Perth Glory v Fulham, Australia

North Queensland Fury v Wolverhampton Wanderers, Australia

FC St Gallen v Liverpool

Thursday, July 16

Crewe Alexandra v Wigan Athletic

Friday, July 17

Bournemouth v Tottenham Hotspur

FC St Pauli v Stoke City

Saturday, July 18

Seattle Sounders v Chelsea

Malaysian Select XI v Manchester United, Kuala Lumpur

Peterborough v Aston Villa

Barnet v Arsenal

Orlando Pirates v Manchester City, South Africa

North Ferriby United v Hull City

Rochdale v Everton

Sunday, July 19

Rapid Vienna v Liverpool

Winterton Rangers v Hull City

Monday, July 20

Indonesia All Star v Manchester United

Ventura County Fusion v Burnley, Los Angeles, California

Team TBD v Birmingham City, Austria

Hannover 96 v Wigan Athletic

Tuesday, July 21

Chelsea v Inter Milan, Pasadena, USA

Colchester v Aston Villa

Kaizer Chiefs v Manchester City, South Africa

Bournemouth v Fulham

Carlisle United v Hull City

Peterborough v Tottenham Hotspur

TSG 1899 Hoffenheim v Stoke City

Walsall v Wolverhampton Wanderers

SC Columbia v Arsenal, Vienna, Austria

Wednesday, July 22

Thailand national team v Liverpool, Bangkok, Thailand

FC Timi?oara v Wigan Athletic

Thursday, July 23

Team TBD v Birmingham City, Austria

Friday, July 24

FC Seoul v Manchester United

Chelsea v AC Milan, Baltimore, USA

Tottenham Hotspur v Barcelona, Wembley Stadium, London

Ajax or Atletico Madrid or Benfica v Sunderland, Amsterdam, Holland

PFC Minyor v Wigan Athletic, at Bad Bleiberg SV, Austria

Saturday, July 25

Kaizer Chiefs or Orlando Pirates v Manchester City, South Africa

River Plate v Everton, Edmonton, Canada

Portland Timbers v Burnley

Sheffield Wednesday v Hull City

Ajax or Atletico Madrid or Benfica v Sunderland, Amsterdam, Holland

Malaga v Aston Villa, Peace Cup

Peterborough v Fulham

Leeds United v Blackburn Rovers

Borussia Monchengladbach v Bolton Wanderers

Basingstoke Town v Portsmouth

Preston North End v Stoke City

Bristol City v Wolverhampton Wanderers

Sunday, July 26

Greentown FC v Manchester United, China

Club America v Chelsea, Arlington, USA

Singapore national team v Liverpool

Tottenham Hotspur v Celtic, Wembley Stadium, London

Team TBD v Birmingham City, Austria

Monday, July 27

Eastleigh v Portsmouth

Szombathely Haladas v Arsenal, Szombathely, Hungary

Tuesday, July 28

Den Bosch v Bolton Wanderers

Accrington Stanley v Burnley

MK Dons v Wolverhampton Wanderers

Wednesday, July 29

Manchester United v Boca Juniors, Munich, Germany

MLS All-Star Team v Everton, Salt Lake City, USA

Dagenham & Redbridge v Birmingham City

Aston Villa v Atlante, Malaga, Spain

Hannover 96 v Arsenal

West Ham United v Tottenham Hotspur, Beijing (Asia Trophy)

Hull City v Beijing Guoan, Beijing (Asia Trophy)

Nottingham Forest v Stoke City

Thursday, July 30

Bayern Munich or AC Milan v Manchester United, Munich, Germany

Chester City v Burnley

Friday, July 31

Cheltenham Town v West Bromwich Albion

Guimaraes v Portsmouth

Tottenham Hotspur v Hull City or Beijing Guoan, Beijing (Asia Trophy)

West Ham United v Hull City or Beijing Guoan, Beijing (Asia Trophy)

FC Eindhoven v Bolton Wanderers

Saturday, August 1

Arsenal v Atletico Madrid

Derby County v Stoke City

Celtic v Sunderland

Barnsley v Manchester City

Benfica v Portsmouth

Nottingham Forest v Birmingham City

Sheffield Wednesday v Blackburn Rovers

Burnley v Leeds United

Reading v Chelsea

Doncaster Rovers v Wolverhampton Wanderers

Sunday, August 2

South China v Tottenham Hotspur, Hong Kong

Espanyol v Liverpool

Arsenal v Rangers

Cheltenham Town v Birmingham City

Coventry City v Everton

Tuesday, August 4

Hearts v Bolton Wanderers

Crewe v Birmingham City

Blackpool v Everton

Scunthorpe United v Wolverhampton Wanderers

Wednesday, August 5

FC Lyn v Liverpool, Norway

Manchester United v Valencia

Blackburn Rovers v Hibernian

Glasgow Rangers v Manchester City

Thursday, August 6

Kilmarnock v Burnley

Friday, August 7

Everton v Malaga

Stoke City v Real Valladolid

Saturday, August 8

Bolton Wanderers v Hibernian

West Ham United v Napoli, Bobby Moore Cup

Portsmouth v Glasgow Rangers

Wigan Athletic v Almeria

St Johnstone v Burnley

Hearts v Sunderland

Wolverhampton Wanderers v Real Valladolid

Aston Villa v Fiorentina

Manchester City v Glasgow Celtic

Valencia v Arsenal

Sunday, August 9

Manchester United v Chelsea, FA Community Shield, Wembley, London

Tottenham Hotspur v Olympiakos

Wednesday, August 19

Barcelona v Manchester City